U Kobijevu slavu, on bi želeo da se igra...

Misli Demijena Lilarda bile su usmerene ka Kobiju u tužnoj košarkaškoj večeri u "Moda centru". Ni to što je ušao u istoriju Portlanda nije puno zanimalo Dema, meč je počeo tako što je Portland dopustio da istekne vreme za napad, prethodno je počelo minutom ćutanja za stradalog Kobija.



Lilard je razbio Indijanu, ubacio je 50 poena i imao 13 asistencija. On je ušao u istoriju kao prvi igrač Blejzersa koji je tri meča u nizu ubacio 40+ poena. Vratio se nakon povrede MekKolum, postigao 28 poena.



Bilo je i simbolike, Domantas Sabonis je napravio tripl-dabl u gradu u kome je igrao njegov otac Arvidas. Sabonis je uz 27 poena, 11 skokova imao i 14 asistencija, drugi tripl-dabl karijere. Indijani ne prija Oregon oni punih 11 godina nisu pobedili na ovom gostovanju.



Marko Gudurić je odigrao pet minuta, nije se upisao u pobedi Memfisa protiv Feniksa. "Grizliji" su slavil, oba tima su prekoračila vreme za napad, 24 i 8 sekundi, kao omaž brojevima koje je nosio u karijeri. Publika je skandirala ime stradale košarkaške ikone, meč je inače rešio Dža Morant sjajnom igrom u poslednjoj četvrtini. Džekson Džunior i Dilon Bruks dali su po 20 poena, na drugoj strani Buker 36, nije pomogao da Sansi izbegnu treći poraz u četiri meča.



Kavaj Lenard je dominirao na Floridi, 31 poen, 14 skokova, 7 asistencija za "Kandžu", odigrao je veliku treću četvrtinu, Nikome se nije igralo, tužna vest je stigla pred početak, ali kako reče Dok Rivers nekad je pozornica jedini način da pobegnete od tužne stvarnosti. Orlando je izgubio pet od šest mečeva, 13 poena za Vučevića, inače ovo je 13. pobeda u nizu za Klipse protiv Medžika.





Hram "Medison Skver Garden je bio u bojama Lejkersa, žutoj i purpurnoj, osećala se samo tuga.



"Slomljeno ni je srce, Supermen ne bi trebalo da umre", rekao je u suzama Markus Moris čiji je Njujork dobio Netse u gradskom derbiju u kome se niko nije radovao.



Lonzo Bol je imao čak 15 asistencija u pobedi Pelikansa nad Bostonom, Kemba Voker je postigao 35 kod Seltiksa. Pelikansi su tugovali dosta igrača je došlo iz Lejkersa, kao deo trejda za Dejvisa, Lonzo je imao patike u sećanje na Kobija koji mu je bio idol, još nekolicina aktera ovog meča odrasla je u Kaliforniji, igrali su na tamošnjem UCLA univerzitetu, pre Lejkersa.



Poplava koševa u Atlanti, čak 45 dao je Tre Jang, imao 14 asistencija, Bredli Bil brojao do 40. Jang nije mogao da izdrži, nekoliko puta je bio u suzama posle meča dok je govorio o vezi sa Brajantom sa kojim je često razgovarao o svojoj igri. Takođe, bio je blizak sa Đanom, ćerkom stradale legende koja je navijala za njega i dva puta dolazila ove sezone u Atlantu da ga gleda. Aleks Bazel koji je trenirao Janga je na njegovu preporuku počeo da radi sa Brajantovom ćerkom...













U prvim utakmicama najtužnije večeri u istoriji NBA, Toronto je slavio u San Antoniju, dok je Nikola Jokić tripl-dablom rešio meč u Hjuztonu protiv Teksasa.



Ali, kome je do košarke...



Rezultati:



Portland - Indijana 139:129

Memfis - Feniks 114:109

Orlando - LA Klipers 97:112

Njujork - Bruklin 110:97

Nju Orleans - NBoston 123:108

Atlanta - Vašington 152:133

San Antonio - Toronto 106:110

Denver - Hjuston 117:110