U Evroligi se predomislili, ništa od utakmica u Italiji!

Preneli smo juče, Olimpijakos je zatražio od Evrolige odlaganje utakmice sa Olimpijom Milano u "Mediolanom forumu", zbog epidemije Korona virusa u Italiji, pogotovu u Lombardiji, gde je situacija najgora.



Prvi zahtev kluba iz Pireja je odbijen, ali je sada pronađeno bolje rešenje.



Kako prenosi Emilijano Karćija utakmica je ipak otkazana, odlučeno je da se na kraju odigra u Berlinu, 13. marta, bez publike u "Mercedes-Benc Areni".



Ni to nije sve, kako stoje stvari biće odloženi svi planirani mečevi Evrolige i Evrokupa u Italiji do makar 11. aprila.



Tako će pet utakmica biti odigrano u novim terminima i u dvoranama van granica Italije.



Sledeći mečevi su u pitanju:



- Olimpija Milano vs Olimpijakos (Evroliga)

- Olimpija Milano vs Asvel (Evroliga)

- Olimpija Milano vs CSKA Moskva (Evroliga)

- Virtus Bolonja vs Monako (Evrokup)

- Venecija - Unikaha (Evrokup)