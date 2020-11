Tvitovi - navijači svega svesni i realni, više pominju ponedeljak!

Zvezda je večeras poražena od Barselone, ekipe koja je najviše pokazala do sada u Evroligi.



Tim Šarunasa Jasikevičijusa je bio bolji tokom velikog dela meča, Zvezda je imala jedan bljesak u trećoj i četvrtoj četvrtini, ali se ispostavilo da je to bilo malo za ovakav tim Barselone.



Navijači su zadovoljni onim što su videli večeras, a to je dobar pristup igri protiv boljeg rivala.



Takođe, videli su ovu utakmicu kao pripremu za večiti derbi koji je na programu u ponedeljak.