Kada nešto objavljujete na društvenim mrežama i usko ste vezani za poznatog sportistu, morate dva puta da razmislite jer možete imati problem.



Zna to nevenčana supruga Aleksandra Mitrovića koja je objavila snimak sa novogodišnje noći zbog kog problem ima i Luka Milivojević, a zna to i otac Marvina Baglija III.



Košarkaš Sakramenta nema bitnu rolu u ekipi, a njegov otac, Marvin Bagli II je tvitovao sledeće:



"Kingsi, molimo vas trejdujte Marvina Baglija III!"



Kasnije je obrisao tvit, ali uzalud je to brisanje u doba tehnike i tehnologije.