Tužna vest, preminuo legendarni NBA košarkaš

Slavni NBA košarkaš Ves Anseld preminuo je u 74. godini, saopšteno je danas.



Popularni "Planina", preminuo je danas, saopštila je njegova porodica, a ubrzo i najpoznatiji novinar Adrijan Vojnarovski.



Ves je bio član košarkaške Kuće slavnih, a 1968. je bio drugi pik na draftu kada su ga birali Baltimor Buletsi.



Zanimljivo, on je čitavu karijeru proveo u Buletsima, koji su se kasnije iz Baltimora preselili u Vašington. Za svoj klub odigrao je 13 sezona i ubeležio neke neverovatne rezultate.



Bio je ruki godine i MVP u istoj sezoni, što je pošlo za rukom samo njemu (1969) i Viltu Čemberlenu.



Kada je 1978. doneo titulu, bio je očekivano i MVP finala, a 1975. bio je najbolji skakač. Njegov broj 41 povučen je iz upotrebe.





Nakon profesionalne karijere, bio je i trener i menadžer u Vašingtonu.



Zanimljivo, njegov sin Ves Anseld Junior je pomoćni trener Majku Melounu u Denver Nagetsima.





RIP Wes Unseld



One of the most underrated players of all time.



• 5x All Star

• Rookie of the Year

• MVP (his rookie year)

• NBA Champion

• Finals MVP

• All NBA

• Rebounding Champ pic.twitter.com/UKHP8jBkni