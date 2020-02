Pilot Ara Zobajan je, kako piše u tužbi, bio neoprezan i nepažljiv zbog letenja u uslovima loše vidljivosti 26. januara i trebalo je prekinuti let.



Zobajan je jedan od devetoro ljudi poginulih u padu helikoptera.



Tuženi su kompanija "Island Express Helicopters Inc" i pravni zastupnik Zobajana čije ime nije objavljeno.



Vanesa Brajant u tužbi tvrdi da je Zobajan bio nepažljiv po osam navedenih tačaka, uključujući to da nije pravilno procenio vremenske uslove.



Podnošenje tužbe je objavljeno na javnom memorijalnom skupu održanom u Los Anđelesu za Brajanta, njegovu ćerku i sve žrtve, uključujući Zobajana.