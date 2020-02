Turci objavili spisak za kvalifikacije, na njemu i MVP!

Uskoro počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u košarci, novi selektor Srbije Igor Kokoškov je nedavno objavio svoj prvi spisak.



Danas je to uradio i selektor Turske Ufuk Saridža, koji je dobio i mogućnost da na spisak uvrsti novopečenog reprezentativca Šejna Larkina.



Larkin je nedavno dobio pasoš, obelodanio je da će braniti boje turske košarkaške reprezentacije, bilo je pisanja da bi mogao da promeni ime, ali je sam košarkaš to demantovao.



On se našao među 15 igrača za mečeve u okviru kvalifikacija za Eurobasket protiv Holandije i Švedske, društvo mu prave i Balbaj, Šanli i Gedžim iz Efesa.



Tu je i kapiten Fenerbahčea Melih Mahmatoglu, čitav spisak pogledajte u nastavku, interesantno je da su Efes i Fener pustili svoje igrače i pored činjenice da imaju obaveze u Evroligi.



Doguš Balbaj

Šejl Larkin

Sertač Šanli

Togla Gedžim

Burak Čan Jildizli

Kartal Ozmizrak

Melih Mahmatoglu

Husejn Goksenin Koksal

Semih Erden

Metečan Birsen

Šehmus Hazer

Muhsin Jašar

Bernak Durmaz

Berk Ibrahim Ugurlu

Metin Turen