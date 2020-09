Tuga, nekadašnji Lebronov saigrač prosi na semaforima...

Sećate se Delonte Vesta, njegova tužna sudbina obilazi Ameriku.



Nekadašnji saigrač Lebrona iz Klivlenda, za koga se pričalo da je u vezi sa Džejmsovom majkom Glorijom je zaradio oko 16 miliona dolara igrajući u NBA.



On je bipolaran, imao je i tokom karijere problema sa mentalnim zdravljem, a život mu se potpuno raspao, od 2016. je na ulici.



Ovaj nekadašnji igrač koledža Sent Džozef je bio 24 na draftu, borao ga je Seltik, odigrao je 432 utakmice, beležio oko 10 poena, 3.6 asistencija i oko 3 skoka po meču.



Nije dočekao NBA penziju jer je igrao do 2012 u ligi, povukao se zbog pomenutih problema, bio je hapšen zbog nošenja gomile oružja bez dozvole, povredio je namerno gurnuvši mu prst u oko, Gordona Hejvarda tadašnjeg igrača Jute, 2012. kada je i završio NBA karijeru. Posle je tri sezone igrao u Kini i Teksasu, ali je 2015. već bio nesposoban za košarku.



Pokušaji nekadašnjih saigrača da mu pomognu, nisu uspeli, jednostavno Vest ne želi na lečenje. Pretučen je početkom godine u Vašingtonu, u blizini autoputa.



Slika od juče kako prosi na semaforima u Dalasu je obišla Ameriku i svet, tužna slika nekadašnjeg solidnog igrača...