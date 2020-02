Trinkijeriju sve čisto!

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je posle večerašnjeg poraza od Crvene zvezde da je "večiti" derbi odlučen slobodnim bacanjima i "ničijim" loptama.







"Čestitam Zvezdi na pobedi. Jednom se može pričati jednostavno o derbiju. 27 skokova i 96,4 odsto slobodna bacanja, sve drugo bilo manje-više gore-dole, trenutak za njih, trenutak za nas... Mislim da su te dve stvari donele pobedu, bacanja i skokovi. Jednostavno je, čisto i to je to", rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.



Partizan je kao gost u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" izgubio od Zvezda s 86:92 u 18. kolu ABA lige.



"Nisam zadovoljan, jer kada se derbi izgubi na skok i one lopte koje su pola-pola, 'ničije', te lopte moraju biti naše, na to smo izgubili utakmicu. Zbog tih stvari nisam zadovoljan", rekao je on.



Trinkijeri je dodao da se u derbiju "ne može kalkulisati" i da ne žali na potrošnju uoči meča protiv Virtusa u Evrokupu.