Trinkijerijev odgovor koji se mnogima neće svideti za "kraj priče"!

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da je veoma zabrinut zbog svega što se dešava u njegovoj Italiji. U njegovoj domovini, broj preminulih od virusa Korona je najveći na svetu.



"Jako je teško, velika kriza, panika, za sada su moji zdravi, zaključani u stan. To je to. Sada je trenutak u kom se mora biti pametan. Nije svet bio spreman za takvu situaciju, treba biti pametan, strpljiv, čekati da ovo prođe, proći će. Ne za sve, ali za veliki broj ljudi hoće. Ali onda krećemo iznova, sve", rekao je Trinkijeri za televiziju Arena sport.



On je dodao da košarka nije u prvom planu, ali da je ekipa ove sezone dala sve, te da je "kraj priče" samom činjenicom da je Partizan bio u svemu prvi.



"U svakom takmičenju je Partizan bio prvi. Superkup, ABA liga, Partizan bi bio prvi i ako jedno kolo ne igra. Za nas se ne bi to promenilo, u Evrokupu imamo najbolji rekordni renking, borili smo se zubima i noktima da imamo domaći teren. Dobili smo Kup Srbije, mislim da ne moram ništa da kažem, kraj priče", direktan je Trinkijeri.



Otkrio je šta je rekao igračima na poslednjem treningu.



"Na poslednjem treningu sam rekao da moramo iskoristiti pauzu na najpametniji način, da se čuvamo, ali tad je bila još neka priča o košarci, individualnog rada, teretana... Biće jako teško vratiti ekipe neke u formu, mi smo krajem januara ušli u pik forme, znači, posle pet meseci rada. Ali to je za sve tako, ili skoro sve, u Rusiji i Turskoj normalno treniraju", istakao je Trinkijeri.