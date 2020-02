Trinkijeri: "Vojska je umorna, ali cilj je odbrana Kupa"

"Idemo sa ciljem da odbranimo Kup. Imali smo vrlo težak period. Vojska je ispražnjena, umorna, imamo i povreda i zato moramo biti izuzetno mudri i probati da imamo dovljno snage za sve borbe koje nas čekaju. Moramo biti mnogo pametni", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu pred polazak ekipe za Niš.



Partizan sutra od 19.30 u niškom Čairu igra protiv čačanskog Borca četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća.



"Sutra igramo protiv instuticije koja dolazi iz grada košarke. Kića, Obradović, Radmilo... Borac bi mogao da igra ABA ligu bez ikakvih problema. Biće izuzetno teško, igramo jednu utakmicu pa ćemo videti", rekao je Trinkijeri.



Upitan koliko Kup može biti prekretnica, odnosno šta je njegovoj ekipi u ovom trenutku važnije, Trinkijeri je rekao: "Ne bira se".



"Jedina stav koju možemo birati je da budemo pametni. Igramo bez Gordića koji je jako važan igrač, bez Redinga, što znači da neki drugi, mlađi igrači moraju da pomognu, moraju da se bace u arenu, da se bore", rekao je Trinkijeri.



Partizan je u prošlogodišnjem finalu Kupa u Nišu pobedio Crvenu zvezdu.



"Prošle godine je bilo je super. Prošle godine je Kup bio početak jednog novog života. Sad je situacija drugačija", naveo je Trinkijeri.



Centar Partizana Nikola Janković, koji je danas proslavio 26. rođendan, rekao je da je za njega Kup veoma važan.



"Imam prelepe uspomene sa Kupa, već sam ga dva puta sam osvajao, prošle godine sa Partizanom. Uvek je to dan ili dva posle mog rođendana, pa ima još veći značaj za mene. Dolazim mi porodica, ja sam sa juga i meni to veoma znači", rekao je Janković.













On je istakao da Kup dolazi u pravom trenutku za njegov tim.



"Imamo dobar momentum, imali smo par i dana odmora što u ovom ritmu znači mnogo. Mislim da idemo spremni i da ćemo probati da odbranimo ono što smo smo uradili prošle godine", rekao je Janković.



Janković je kazao da Borac ima kvalitetan tim, ali da su crno-beli fokusirani samo na sebe i svoju igru, kao i da ne razmišljaju o eventualnom polufinalu.



"Kup je specifičan, jedna utakmica može da odluči, jedna četvrtina... Idemo korak po korak i to je jedni pravi način da se dođe do finala", rekao je centar Partizana.