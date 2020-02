Trinkijeri u Bolonji počeo priču o "gradonačelniku" Daniloviću...

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je večeras da njegovu ekipu u Bolonji očekuje težak meč u dvorani "koja je videla istoriju" i istakao da će crno-beli morati da ostanu mentalno jaki.







"Prvo, benvenuti in Italia, benvenuti a Bolonja. Čeka nas fantastična utakmica, ovo je istorijska dvorana, ovde je odigrano mnogo fantastičnih utakmica, vidjeno je mnogo poteza, igrača... Ova dvorana je videla istoriju. Danilović, Bodiroga je odigrao par utakmica, Skansi...", rekao je Trinkijeri novinarima u hali "Paladoca" Bolonji.



Košarkaši Partizana sinoć su izgubili od Crvene zvezde u derbiju ABA lige, a već danas su doputovali u Bolonju gde ih sutra očekuje meč protiv Virtusa u Top 16 fazi Evrokupa.



"Malo je drugačija priprema. Nismo imali vremena, danas neće biti treninga, biće oporavak od derbija. Moramo svaku kap energije zadržati za utakmicu. Biće teška utakmica, to znamo. Odigrali smo vrhunsku prvu utakmicu i oni će želeti revanš. Moramo ostati mentalno u utakmici i kad je najteže, baš kao i sinoć. Juče smo imali teških momenata, ali smo se vratili, takav mentalitet mora biti i sutra", rekao je Trinkijeri.



"Mislim da nije potreban mentalan oporavak od derbija. Mi smo bili blizu da dobijemo jako tešku utakmicu, a da ne igramo fantastično i to puno znači. Žao mi je. Juče sam bio ljut, ali kad sam pogledao utakmicu i dalje mi je žao, ali sam manje ljut jer sam video šta moja ekipa može", dodao je trener Partizana.



Virtus je i dalje prvi favorit za osvajanje Evrokupa, ali je Trinkijeri prokomentarisao: "Ja se ne kladim".



"I oni imaju malo pritiska, i oni moraju da dobiju utakmicu. Biće utakmica koja zahteva veliku koncentraciju, veliki fizički napor i svaka lopta će biti važna", istakao je Trinkijeri.



Partizan je u Beogradu pobedio Virtus sa 99:81, a upitan da li će i ta razlika biti u glavi igračima, Trinkijeri je istakao da će utakmica biti drugačija.



"Mi smo bez Redinga, oni su doveli novog igrača, ali mi već dva i po meseca peglamo i ekipa bolje igra", rekao je Trinkijeri.



Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović legenda je kluba iz Bolonje, njegov dres sa brojem pet povučen je iz upotrebe.



"Ne postoje reči da se to objasni. Danilović je i dalje gradonačelnik Bolonje", završio je Trinkijeri.



Košarkaš Partizana Ognjen Jaramaz istakao je da se "derbi više odrazio na mišiće nego na glavu".



"Moramo da se okrenemo sutrašnjem meču, nemamo vremena. Nismo imali ni puno vremena za odmor. Jutros smo doputovali, a do utakmice imamo 24 sata. Pokušavamo da se odmorimo, ali to je vrlo teško. U tri dana imamo dve veoma važne i fizički zahtevne utakmice. Otežavajuća okolnost je što imamo samo jedan trening da pripremimo meč sa Virtusom", rekao je Jaramaz.



"Pred nama je veliki izazov, ali se nadam smo spremni da odolimo tom izazovu i da dobijemo utakmicu koja nam može mnogo doneti", dodao je on.



Utakmica se igra sutra od 20.00 u Bolonji.