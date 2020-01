Trinkijeri pred Trento o "veš mašini": "Nismo znali kako se zovemo..."

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da će predstojeća utakmica protiv Trenta u Evrokupu biti potpuno drugačija od mečeva protiv Virtusa i Cedevita Olimpije i istakao da će "crno-beli" morati da budu spremni "za nešto treće".



"Idemo u Trento, oni su u baš dobroj formi, Đentile je juče ponovo dao 30 poena... Biće kompletno drugačija utakmica i moramo se prilagoditi na drugačiji sistem igre. To je najvažnija stvar. Protiv Cedevita Olimpije i Virtusa smo bili spremni na neke stvari, a sad moramo biti spremni za nešto treće", rekao je Trinkijeri novinarima pred put za Italiju.



"Adaptacija je najvažnija stvar za ovu utakmicu. Svaka utakmica na strani u Evrokupu je duplo teža", istakao je trener Partizana.



Košarkaši Partizana danas putuju za Italiju gde će u sredu od 19.00 gostovati Trentu u utakmici drugog kola Top 16 faze Evrokupa.



"Crno-beli" su u prvom kolu Grupe E slavili protiv Virtusa iz Bolonje, dok je Trento izgubio od Darušafake.



Novinare je zanimalo i šta je to "treće" za šta će Partizan morati da bude spreman protiv Trenta.



"Moramo se u odbrani adaptirati na igrača koji je u stanju da da 30 poena, a da ne šutne nijednu trojku. To će sigurno pomerati ravnotežu naše odbrane. Moramo biti oprezni da se ne fokusiramo samo na jednu stvar, a da gubimo druge stvari jer imaju dobre napadačke igrače. To je glavno", rekao je Trinkijeri.



Upitan kako je raditi sa ekipom posle serije pobeda, Trinkijeri je naveo da se ništa nije promenilo.



"Isto je kao pre, ništa se nije promenilo, neće se se nikad ni promeniti. Isti je entuzijazam, bar sa moje strane", rekao je on.



Partizan je sezonu počeo serijom gostovanja, a isto ga očekuje i u januaru, pošto posle Trenta gostuje FMP-u, pa Darušafaki. Trinkijeri je naveo da se nada da će iskustvo s početka sezone pomoći njegovom timu u narednom periodu.



"Sve što si preživeo, jača te. Naša prva dva meseca su bila... Kad sam video raspored nisam mogao da verujem. Kad smo ušli u tu mašinu, nismo znali kako se zovemo. Kao da smo ušli u veš mašinu... Preživeli smo. Nismo mogli kvalitetno da igramo, ali ekipa psihološki uvek pokušava da igra zajedno... Sad smo imali šansu da malo treniramo, da ne putujemo puno, to se vidi na terenu. Nadam se da će nam iskustvo s početka sezone pomoći", rekao je Trinkijeri.