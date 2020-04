Trinkijeri ponovo o svojoj sudbini na klupi Partizana: "Ponosan sam..."

Gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, trener Partizana Andrea Trinkijeri osvrnuo se na svoju budućnost u redovima "crno-belih".



Nedavno je izašla informacija da Italijan može da bira sredinu od 20. juna kao slobodan agent, a sada je na neki način izbegao da odgovori direktno.



"Ja sam ponosan trener Partizana i ponosan sam kako je moja ekipa igrala ovu sezonu. Super Kup, Korać Kup, Aba ligu... a onda su nas zaustavili i sad čekao da vidimo šte će biti... Moramo da budemo spremni na sve", smatra Trinkijeri.



Košarka neće biti ista nakon pandemije koronavirusa.



"Teren je mali, košarkaši su veliki, kreativnost je jako važna. Fizičke sposobnosti se menjaju, ali ja mislim da kada budemo imali lekove za virus korona, to će biti jedna utakmica koju smo pobedili. Za mesec, za godinu dana, to je biti pobeda... Ali kada će krenuti košarka to niko ne zna", rekao je Trinkijeri.



Konačna odluka o završetku Evrolige biće poznata do 24. maja kada će se više znati i o epilogu ABA lige.