Trinkijeri objasnio Italijanima šta je, zapravo, Partizan i koji igrač je ''100% za Evroligu''!

Andrea Trinkijeri je i dalje u Italiji, gde čeka dodatnu stabilizaciju prilika sa pandemijom koronavirusa, kako bi mogao da se vrati u Srbiju i priključi svojim igračima koji su već počeli pripreme za nastavak sezone.





A tokom tog iščekivanja učestvovao je juče u popularnom podkastu '' Backdoor '', gde je biranim rečima govorio o Partizanu i veličini našeg najtrofejnijeg ošarkaškog kluba.





''Biti trener Partizana je nešto jedinstveno. Svi oni znaju kakva sam osoba. Prepoznajem sebe kao romantika i dolazak u Partizan se može nazvati drugačijom odlukom. Taj klub je 'Hall of fame' košarke", izjavio je Trinkijeri, a prenosi izjavio je Trinkijeri, a prenosi B92





Tokom ovog perioda u Partizanu, osetio je i poštovanje koje ima među ljubiteljima košarke u Srbiji.







''Mislim da me u Srbiji poštuju zato što su prepoznali moju ludost da dođem u toliko istorijski klub, pun slave, u verovatno najgorem periodu ikada. Pokušaj vraćanja sjaja klubu je nešto posebno'', rekao je trener Partizana.



Njegova ekipa je do prekida sezona igrala odlično i u ABA ligi, i Evrokupu, u oba takmičenja je imala najbolji učinak, ali sada je neizvesno da li će posao moći da dovedu do željenog epiloga.





Jedan od najboljih Partizanovih igrača ove sezone je Kori Volden , koga je Trinkijeri posebno pohvalio.





"On je moderan kombo bek, vrlo brz, fizički veoma jak. Odličan je defanzivac i raspolaže jakim arsenalom u napadu. Bez dileme, on je 100 odsto igrač za Evroligu", istakao je Trinkijeri.

