Trinkijeri o Partizanovom ''peglanju''

Partizan je sve dileme oko prvog mesta u ligaškom delu sezone otklonio sinoć, pobedom nad ekipom Mega Bemaksa u ''Štark Areni'', rezultatom 102-88.





Posle meča, trener crno-belih Andrea Trinkijeri pohvalio je svoje igrače, ne samo zbog sinoćnje pobede, nego zbog svega što su postigli od početka tekuće sezone.







''Prvo poluvreme nismo odigrali najbolje, neke stvari smo mašili, nismo bili efikasni. Drugo smo odigrali bolje, lopta je dobro išla, pogodili smo otvorene šuteve. Bili smo bolji u skoku i u šutu i to su dve stvari zbog kojih smo dobili utakmicu.





Ja mislim da je to dobar posao mojih igrača, koji su celu godinu peglali. Fale nam danas tri igrača, ali mi smo igrali isto, korektno, peglali smo. Nismo bili sjajni, ali bilo je dovoljno da dobijemo utakmicu. Moramo njima reći bravo i zadovoljan sam zbog njih'', objasnio je Trinkijeri.





Ono što sada navijače najviše zanima je hoće li Partizan biti kompletan za Uniks i mečeve četvrtfinala Evrokupa.







''Uvek se tako desi, kad dođe 10-15 dana pre neke velike serije, uvek se te male stvari dese. Nisu to ozbiljne stvari, ali par zglobova, jedno rame i manje-više to je to. Nadamo se da će se brzo vratiti.





Treneri gube utakmice, igrači dobijaju. Ja sam zadovoljan da je ekipa u stanju da igra na isti način, bez tri važna igrača i to je dobra stvar, ali želimo da se brzo vrate'', zaključio je Trinkijeri.

