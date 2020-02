Trinkijeri: "Košarka ponekad vrati sav trud"

Partizan je u Bolonji pobedio Virtus sa 84:82, u petom kolu Top 16 faze Evrokupa i obezbedio prvo mesto u Grupi E pred četvrtinale.





"Velika pobeda, svi igrači su napravili nešto važno za ekipu, svi, od Uroša do Birče, svi. Jedna lopta, jedna lopta, to nam je trebalo... Bila je teška utakmica, dobra atmosfera, bilo je uživanje", naveo je Trinkijeri.



"Čestitam igračima na neverovatnoj utakmici i neverovatnom rezultatu. Utakmica je bila teška, nismo mogli da ih uhvatimo, u prvom poluvremenu smo ih jurili po terenu, ali pokazali smo odlučnost. Nismo igrali dobro, ali ponekad vam košarka vrati sav trud. Na kraju smo uspeli da smanjimo zaostatak, odigrali dobru odbranu i pobedili tešku utakmicu na gostovanju protiv jednog od najboljih evropskih klubova", rekao je Trinkijeri.





Košarkaš Partizana Nemanja Gordić povredio se u drugoj četvrtini utakmice, a Trinkijeri je rekao da ne zna detalje, već samo da se radi o zglobu.





"Došao je kod mene i rekao: 'Da nisam bio povredjen, ne bismo pobedili, pošto sam igrao užasno'", rekao je Trinkijeri.





"Ovu utakmicu su dobili igrači, to su oni želeli i napravili kako treba da dobiju. Neki put stojiš sa strane i gledaš kako ekipa igra", dodao je trener crno-belih.





Na konstataciju novinara da je Partizan sada i matematički prvi u grupi, Trinkijeri je upitao: "Jeste li sigurni?".





Upitan da li sada ambicije rastu, on je naveo: "Ma, daj pustite me da preživim večeras, jedva ću doći kući zdrav".



"Moramo da dobijemo još jednu utakmicu, u nedelju moramo jako tešku... Ne znam s kim da igram. Imaš li vremena popodne? Daćeš iz ćoška jednu 'trojku'", rekao je Trinkijeri uz osmeh.





Trener Virtuasa Aleksandar Djordjević rekao je da je njegova ekipa vodila gotovo celu utakmicu, ali da nije uspela da privede meč kraju.





"Moramo dobro da se pogledamo. Do Darušafake Evrokup je na čekanju. Moram da vidim snimak utakmice, jedne sudijske odluke, izgubljene lopte ispred Partizanove klupe, imali su kontru posle toga. U ovim utakmicama takve greške su neprihvatljive, ali tako je kako je. Teško je izgubiti utakmicu na ovaj način, na kraju moraš da je završiš, a mi to nismo uspeli", rekao je on.



Bivši košarkaš Partizana rekao je da su crno-beli od početka favoriti za osvajanje Evrokupa.



"Pokazali su da su ozbiljni i ambiciozni kako su pravili ekipu i kako menjaju ekipu. Ovo je izuzetna godina što se tiče toga. Nije mi prijatno kada izgubim protiv svake ekipe. Partizan je protivnik koga jako poštujem", naveo je Djordjević.