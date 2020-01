Trinkijeri jednom rečju opisao trijumf, otkrio i šta je sa Rašonom Tomasom

"Znali smo da će biti teška utakmica i ako postoji jedna reč onda je to je hemija”, rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.



“Sjajna hemija sa halom i navijačima. Nismo odigrali savršenu utakmicu, teško je odigrati savršenu utakmicu kada moraš da pobediš, ali je bio perfektan napor. Igrali smo 38 minuta sjajnu odbranu, pravili smo mnogo grešaka, ali kad igrate sa ovakvom energijom i sa ovakvom atmosferom ne možete da izgubite utakmicu", rekao je Trinkijeri .



On je naveo da u ovakvoj atmosferi nije bilo lakše igrati, ali da je bilo lepše.



"Sutra ću malo razmisliti o napadu. Ove utakmice se igraju s energijom, odbranom, skokom. Ja sam tražio tri stvari: skok, odbarnu i lopte pola-pola, one lopte koje su na podu. Te tri stvari sam dobio i dobili smo utakmicu", rekao je Trinkijeri.



"Možemo pričati o napadu, otvorenim šutevima koje smo promašili, izgubljenim loptama, ali to je posao za sutra. Večeras moramo da gledamo samo to da je ekipa napravila posao”, dodao je trener Partizana.



On je istakao i jednu stvar koja mu se nije dopala.



"Ako ćemo biti pedantni, jedina stvar je to što nismo poslednja tri i po - četiri minuta igrali kako treba da se igraju ovakve utakmice, opustili smo se, izašle su naše ljudske mane. Uspeli samo da 36 minuta stavimo rezultat iznad svega, ekipu iznad svega, ali u poslednja četiri minuta... Ali, danas je dan da se uživa u pobedi, sutra ćemo pogledati svaku nijansu, svaki detalj", dodao je on.



Upitan zašto Rašon Tomas nije više igrao, Trinkijeri je naveo da su mu "večeras bili potrebni drugačiji igrači".



Novinare je zanimalo i šta misli o partiji Uroša Trifunovića, Radeta Zagorca i Stefana Birčevića.



"Uroš je bio ne dobar, nego fantastičan u prvom poluvremenu, jer je pomogao ekipi kad je Rade ušao u rupu. Drugo poluvreme mi se nije dopao, ali mislim da će on biti dobar igrač, nemam sumnje. Njemu samo fali malo strpljenja i u nekim situacijama mora biti bezobrazan. Cela ekipa je igrala vrhunsku odbranu, Rade i Birča su vrlo dobro pokrili ključne igrače jako dobro" završio je Trinkijeri.