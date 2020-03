Tri scenarija, kako će se završiti sezona u NBA?

Zbog pandemije koronavirusa prekinuta je NBA liga, jasan je cilj svih da se ona ipak odigra do kraja, jer bi gubici mogli da budu i milijardu američkih dolara.Pisali smo da bi ostatak sezone mogao da se odigra u skraćenom formatu u Las Vegasu, a jasna je ideja da se timovi okupe u jednom mestu, gde bi do kraja odigrali sezonu uz minimalan rizik.U Las Vegasu bi se najpre igrao turnir timova koji se nalaze u borbi za plej-of mesta, kako bi se odredili poslednji učesnici doigravanja.Nakon toga bi se igrala prva runda plej-ofa na tri dobijene, potom bi se igrala po jedna utakmica sve do velikog finala, gde bi se ponovo igralo na tri pobede.Čini se da će se u skraćenom formatu svakako odigrati, kada god se budu stvorili uslovi da se sezona nastavi, ali pored Las Vegasa postoje još dve moguće solucija za mesto odigravanja.Jedna su Bahami, gde bi se jedna dvorana pretvorila u košarkaški teren specifičan za TV prenose, a druga je da se finiš sezone odigra u kampusu nekog koledža sa Srednjeg zapada SAD, jer je procena ta je tu epidemija daleko slabija nego u ostatku države.