Tri razloga zašto će Bogdan igrati za Atlantu naredne sezone

I više je nego izvesno, Bogdan Bogdanović će narednu sezonu igrati u Atlanta Houksima.



Ovaj klub je ponudio sjajan ugovor sa Bogdana, 4 godine za 72 miliona što je zaista sjajan posao srpskog snajperiste.



Sakramento ima priliku da izjednači ponudu, ali to neće uraditi, odnosno bilo bi ogromno iznenađenje za nas ukoliko se to desi.



Tri su osnovna razloga za to.



Prvi, Bogdanović je deprioritizovan od strane Sakramenta, što je apsolutno legitivno. Kingsi žele da grade tim oko drugih igrača u budućnosti.



Drugi, izvesno je da bi Bogdanović bio šesti igrač Sakramenta kada su svi zdravi, pa je jasno da je za njega bolje da napusti klub. Novi generalni menadžer Mekner koji je zamenio Divca želi da gradi igru i oko Badija Hilda, pored Foksa i Baglija.



Treći, "seleri kep", ukoliko bi Sakramento ponudio Bogdanu jak ugovor od 72 miliona dolara za 4 godine, njihove mogućnosti da vuku pametne poteze u ovoj i sledećim sezonama bi se smanjile, posebno zbog težih ugovora Baglija III i Foksa oko kojih će se igra Sakramenta i graditi u narednoj sezoni.







Uskoro ističe vreme za Sakramento da izjednači ponudu, pa je sve jasnije da se to neće ni desiti što je verovatno bolje i za našeg snajperistu.