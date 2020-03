Tri Partizanova ''NE'', uz kontrapitanje onima koji traže poništenje sezone!

Branko Lazić Ostoja Mijailović. Nedavno je kapiten Crvene zvezde predložio da se još uvek aktuelna sezona poništi , bez proglašenja šampiona, ali se u Partizanu sa tim predlogom ne slažu, što je danas i potvrdio prvi čovek crno-belih





Objasnio je i zbog čega, u odgovorima na pitanja navijača na BC Parizan TV, a istovremeno je svima koji predlažu pomenuto rešenje postavio i kontrapitanje.







''Klubovi su dosta novca uložili u ovoj sezoni. Čujem predloge pojedinih igrača ili predstavnika klubova da se sezona poništi kao da nije ni postojala.







Ali, ja postavljam kontrapitanje, ko će klubovima da vrati uloženo?







Mi smo uložili puno novca, po ugovoru imamo obavezu da platimo i 'Arenu' i pojedine igrače i stručni štab i mi brišemo sezonu, Ko će da vrati ta ulaganja. Mislim da ne treba da pričamo o stvarima koje nisu realne'', istakao je Mijailović.





Međutim, on je protiv i opcije da se sezona nastavi tokom leta, ako se za to steknu uslovi.



''Ako se celokupna situacija završi početkom maja, igrači koji bi tada došli iz inotrantva, trebalo bi da budu 28 dana u samoizolaciji, a ugovori nekima od njih ističu krajem juna. Da li će oni igrati neka takmičenja a ugovori su im istekli, kako će oni biti plaćeni?



Treba zato da donesemo najpošteniju odluku, da smanjimo štetu, i to što pre, a ne da pričamo o iluzornim stvarima da igramo u julu i avgustu kada treba da se spremamo za sledeću sezonu'', naglasio je Mijailović.





Šta možemo na kraju zaključiti iz današnjih izjava predsednika Partizana?

Utisak je da crno-beli odbacuju tri potencijalne opcije za rasplet tekuće sezone, prekinute zbog pandemije koronavirusa.

Prvo, Partizan ''neće titulu za zelenim stolom''.

Drugo, Partizan se protivi nastavku sezone u letnjim mesecima.





Treće, Partizan je protiv poništenja sezone.









Koji način onda za to preostaje, osim ukoliko se epidemija ne završi znatno ranije nego što se očekuje?





Sa druge strane, niko ne može da ospori da je Partizan bio najbolji tim ABA lige, ali i da je držao lekcije favoritima u Evrokupu.





Čekamo rasplet...



-

Istovremeno, crno-beli bi želeli ''da titulu osvoje na terenu''.