Lebron Džejms je verovatno najbolji košarkaš današnjice, a mnogi su skloni razmišljanju da je on najbolji i svih vremena.



Da li je baš tako?



Odgovor na to pitanje je možda dao čovek koji je trenirao Lebrona, Dejvid Blat.



"Majkl Džordan je veći od Lebrona Džejmsa. Sa jednim timom je osvajao šampionat i nije se fokusirao na sebe nego na ekipu", rekao je Dejvid Blat.



Inače, Blat je vodio Klivlend od 2014. do 2016. godine kada je u timu bio i Lebron.