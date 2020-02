Trenerski debi Nikole Jokića! "Postrojavanje" Kukoča, prigovori sudijama!

Nikola Jokić se dobro provodi u Čikagu na Ol-Staru.



Jedan od događaja bila je i utakmica u kojoj su učestvovale bivše zvezde i paraolimpijci, a naš as je bio u ulozi trenera.



Jokić je bio veoma angažovan na klupi, mada nije znao rezultat, pa je pitao svoje igrače, zatim je molio da njegovom timu dodaju dva poena, prigovarao je sudijama u šali, Toniju Kukoču je naredio da zaigra bolju odbranu, upozorio ga da ekipa gubi.



Sve u svemu, pravi Nikola Jokić, na parketu ćemo ga videti u noći između nedelje i ponedeljka na "Ol Star" utakmicu u Lebronovom timu.

