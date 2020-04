Trener šampiona NBA lige i dalje na "dve stolice"?

Trener Toronta Nik Ners rekao je danas da želi da ostane selektor reprezentacije Kanade.



On je prošle godine u svojoj prvoj sezoni kao prvi trener u NBA ligi predvodio Toronto do šampionske titule.



Dve nedelje posle velikog finala preuzeo je reprezentaciju Kanade i predvodio je na Svetskom prvenstvu u Kini.



Kanada je u junu u Britanskoj Kolumbiji trebalo da bude domaćin olimpijskog kvalifikacionog turnira, koji je otkazan zbog pandemije korona virusa.



"To je razočaravajuće, ali mogu da čekam. Treba sagledati situaciju, to nije ni približno razočaravajuće kao ono što se dogadja u svakodnevnom životu", rekao je Ners.