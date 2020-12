Trener Mornara se protiv Partizana umorio kao nikada do sad!

"Ne znam kada me je neka utakmica umorila kao ova. Bilo je nekoliko razloga za to. Znao sam da će biti teško, Partizan je odlična ekipa, ima sjajne igrače. Došli su ovde nakon lošeg starta da se vade, to je učinilo da i mi imamo pritisak.





Na kraju može da se ispostavi da je ovo jedna od najbitnijih pobeda. Teško bi bilo da smo izgubili. Partizan je došao spreman da nas poremeti, ali sada imamo solidnu zalihu. Možemo da kažemo da smo u komotnijoj situaciji", objašnjava Pavićević.





Mornar je imao šut za pobedu u regularnom toku meča, nije ga iskoristio Pulen, a Partizan je u produžetku propustio priliku da u poslednjem napadu dođe do pobede.



"Imali smo sreće, završilo se dobro po nas. Videla se pauza, ni oni ni mi nismo trenirali u kompletnom sastavu. Ali, bilo je mnogo želje, htenjem smo greške i nadomestili. Bacali smo se za loptu, to me raduje.



Ključni momenat je bio taj što smo na poluvremenu imali samo minus šest.







Nismo igrali nimalo dobro, pravili smo početničke u odbrani, potpuno smo bili dekoncentrisani. I u napadu ishitreni, bezidejni. Loše smo čitali situacije. Morali smo da igramo pametno, u drugom je i bilo bolje. Napravio sam hazarderski potez, dugo sam držao petorku u finišu. Da smo izgubili, to bi bio moj poraz", kaže Pavićević.



-