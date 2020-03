Trener Makabija o srpskom košarkašu: "Veliko je pitanje zašto nije u NBA"

Nikola Milutinov je u dresu Olimpijakosa izrastao u jednog od najboljih centara u Evropi.



Dugo na njega pravo polažu San Antonio Sparsi, koji su ga još 2015. godine draftovali kao 26. pika.



Očekivalo se da bi Greg Popovič mogao da mu ukaže šansu, ali se to ipak nije dogodilo, mada bi San Antonio mogao da bude opcija za srpskog košarkaša narednog leta.



Nedavno je o Milutinovu govorio i njegov bivši trener Janis Sferopulos, koji trenutno predvodi Makabi iz Tel Aviva.



"Mislim da je toliko napredovao da je pravo pitanje zašto nije u NBA. Teško možete da nađete tako visoke košarkaše koji su vešti kao on. Koji mogu da dodaju, da šutnu, da odigraju leđima, da vode loptu jako dobro, skaču.



Mislim da bi mogao da igra u NBA ili na najvećem nivou u Evroligi. Verujem da je odluka na njemu. Što se meče tiče, on je NBA igrač", izjavio je Sferopulos.











Dvojac je u Olimpijakosu sarađivao do 2018. godine, a grčki stručnjak ističe da je zbog toga što je Milutinovu, dok je bio jako mlad, davao priliku često bio kritikovan.



"Da vam kažem iskreno, kada smo potpisali Milutinova, bio sam prilično kritikovan jer je on bio jako mlad, ranjiv i možda nije bio ni spreman da igra Evroligu za veći deo navijača i novinara.



Ali ja sam znao da je veoma talentovanon i da je sjajan igrač. Igrač koji može da postane vrhunski u Evroligi i NBA igrač.



Radili smo puno sa njim, ne samo ja već i asistenti i svi u Olimpijakosu. On je sjajan momak, veliki radnik i ima neverovatno ličnost", izjavio je trener Makabija.