Trener Denvera o Jokiću, to smo hteli da čujemo!

Denver je uspeo nešto što se retko viđa.



Gubio je 3:1 u seriji i uspeo da se vrati na velika vrata, dobio je tri utakmice zaredom, a najzaslužniji su Džamal Marej i Nikola Jokić.



I dok je Marej "vukao" tim u prethodne dve utakmice, Jokić je noćas preuzeo odgovornost.



"Činjenica je da bez Mareja ne bi došli do sedme utakmice, ali isto tako tiho Nikola je imao sjajnu seriju. Znali smo da će posle sjajnih partija odbrana Jute najveću pažnju obratiti na Džamala. Bio je to trenutak da Jokić povuče ekipu. I on je to uradio.







Ubacio je 30 koševa, imao 14 skokova i što je najvažnije pogađao je u ključnim trenucima. Ne možete više da tražite od svog najboljeg igrača. Nikola i Džamal su predvodili ekipu, ali generalno ovo je timska pobeda u kojoj je svako imao svoj udeo”, rekao je Majk Meloun.



Sledeći protivnik Denvera su Los Anđeles Klipersi u polufinalu Zapada.