Trejd za Adetokumba i nova dinastija!? Koliko je realno?

U Americi kolaju priče da bi Voriorsi da naprave novu dinastiju, tako što će dovesti MVP-ija.



Pitanje je koliko je realno, iako Adetokumbu ističe ugovor leta 2021. On bi tokom narednog mogao da potpiše maksimalni ugovor sa Milvokijem, ali ako se to ne desi, stvari postaju nejasne. Naime, Baksi su trenutno vodeći u ligi, najbolji tim Istoka i prvi favorit za titulu, no, ako je ne osvoje,





"Grčka zver" bi navodno razmislila o drugim opcijama.



Ima, priča se, ponude Lejkersa i Niksa za 2021. to su jasno ekonomski, računajuć reklamne ugovore i najisplativije kombinacije, ali Voriorsi planiraju drugačiji scenario. Ako postane jasno na kraju sezone da Adetokumbo traži drugo rešenje, Golden Stejt ima mamac. Naimne, oni bi godinu dana pre isteka ugovora ponudili Milvokiju Viginsa, pik iz prve runde drafta, i još jedan pik prve runde i u leto 2022. koji su dobili od Voriorsa.



Zašto bi Milvoki pristao?



Pa, ako ne mogu da zadrže Adetokumba, onda bi mogli najviše da izvuku godinu dana pre isteka njegovog ugovora, Voriorsi imaju šest pikova u naredne tri godine, imaju u Viginsa, to bi omogućilo Milvokiju da bira, podmladi tim kvalitetnim igračima sa drafta i dobije Kanađanina Viginsa koji je odličan igrač.



U ovom trenutku u pitanju su glasine, Adetokumbo ćuti, sa njim bi bilo gde krenuo i brat Tanasis, a treći Adetokumbo Kostas koji je biran kao poslednji pik drafta je trenutno u Lejkersima. Janis je izjavio nedavno da je ultimativni san da zaigra sa oba brata u timu, ma gde to bilo.



Najmlađi od familije Adetokumbo, Aleksis, igra košarku u srednjoj školi u Americi...