Top 16 faza je arhivirana u Bolonji, ko "crno-bele" čeka među osam najboljih?!

Gubili su tokom čitavog susreta košarkaši Partizana u "PalaDoci", na kraju su zahvaljujući sjajnom Koriju Voldenu uspeli da dođu do preokreta i da slave.



Velika pobeda, kojom je obezbeđen i plasman među osam najboljih u Evrokupu ove sezone i to sa prvog mesta u grupi E.



Poznato je da će finalisti Evrokupa ove sezone izboriti plasman u Evroligu, što je velika želja "crno-belih", a sada su praktično na dva koraka od tog cilja.



U Top 8 fazi kreću eliminacije, plej-of sistem koji se igra na dve ostvarene pobede.



Ono što je takođe jako bitno, to je da će Partizan imati i prednost domaćeg terena u narednoj fazi, a sada se postavlja pitanje sa kim će se Trinkijerijevi puleni ukrstiti u četvrtfinalu.



Grupa E, koju je Partizan osvojio, ukršta se sa grupom G, što znači da će "crno-beli" igrati sa timom koji nakon šestog kola bude bio drugi u toj grupi.