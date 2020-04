Tomane se uželeo terena, ima poruku za ''Delije''

Portugalski fudbaler Tomane rekao je danas da je iza njega lep period u Crvenoj zvezdi i da mu usled pandemije korona virusa nedostaje svlačionica.





"Lep period je iza mene u Zvezdi. Ovde su me prihvatili na najbolji mogući način. Moram priznati da mi najviše nedostaje svlačionica i atmosfera u njoj. Funkcionišemo svi kao jedna porodica i to je ono što me još više čini srećnim u Zvezdi.







Imamo 11 bodova prednosti u odnosu na rivala i verujem da ćemo uspešno završiti sezonu. Navijačima želim da poručim da su najbolji, i kada nije išlo i kada sam i lično bio u lošijoj formi oni su uvek bili tu za mene i za ekipu. Hvala im na tome", rekao je Tomane za sajt kluba.



Tomane je kazao da trenira prema planu koji mu svaki dan šalje stručni štab.



"Pokušavam da održim formu što je više moguće jer znam da ćemo, kada se prvenstvo nastavi, morati brzo da se spremimo za nove izazove. Slobodno vreme provodim, naravno u kući, jer je to najbolja mera prevencije. Samo tako ćemo što pre prevazići sve ovo.







Moramo biti odgovorni ljudi.







Drago mi je što smo pomogli ljudima kojima je to najpotrebnije, a klub se trudi da kroz brojne akcije obezbedi i našim najstarijim navijačima neophodne sitnice, a to je dokaz njegove veličine", kazao je portugalski napadač.

Kada je reč o strahu, Tomane je naveo da ga nema za sebe, već za porodicu koja je u Portugalu.



"Strah nije veliki kod mene i moje devojke, koja je sa mnom u Beogradu. Više se brinem zbog porodice u Portugalu. Ja sam u drugoj zemlji, nije isti jezik i nisam znao šta se tačno dešava.







Mi smo preduzeli sve mere, dobro smo zaštićeni i nadam se da će ova pandemija uskoro proći. Klub je oprezan i gleda šta će se dešavati, a ujedno i preuzima sve mere kako bi zaštitio svoje fudbalere.







Od starta smo dobili smo svu neophodnu rekvizitu kako bi se što bolje spremili za nastavak. Iskreno jedva čekam da počnemo sa grupnim treninzima i sa utakmicama jer je to naš glavni pokretač uz fenomenalne navijače", rekao je Tomane.



