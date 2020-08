To je pravi Bogdan, rekord karijere!

Fantastična partija Bogdana Bogdanovića.



Nakon najslabije u NBA karijeri kada je šutirao samo 1/15 iz igre, Bogdan je stigao do rekorda karijere u meču protiv Pelikansa.



Vodio je svoj tim do pobede koja im daje nadu da mogu do plej-ofa, ali će to biti vraški teško u završnici regularnog dela, moraće da gube ekipe koje se bore za tu osmu poziciju.



Neverovatnu četvrtinu smo gledali u Orlandu, bila je to prva četvrtina koja je završena rezultatom 49:39 u korist Kingsa. Bogdan je namestio nišanske sprave od starta, pogodio pet trojki, a u istom ritmu je nastavio i u drugoj deonici.



Ređao je poene, stigao do 24 na poluvremenu, najavio da će oboriti lični rekord po broju poena, a pritom je držao Pelikanse na propisnom odstojanju.



Stigao je i do rekorda, već krajem treće deonice je stigao do 33 poena, dosadašnji rekord mu je bio 31.



Sakramento je na kraju slavio sa 140:125, a Bogdan je zabeležio 35 poena uz 4 skoka i 3 asistencije. Foks je dodao 30 poena i 10 asistencija, dok je Bjelica imao 11 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Vilijamson i Ingram po 24 poena kod poraženog tima.