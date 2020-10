Težak početak Obradovićeve Zvezde, iskusniji Fener slavio na debiju Kokoškova!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na startu nove sezone u Evroligi u Istanbulu od ekipe Fenerbahčea, turski sastav je na debiju trenera Igora Kokoškova u elitnom takmičenju slavio sa 77:63 (24:20, 18:10, 15:11, 20:22).



Zvezda je bolje otvorila meč, vrlo skoncentrisano da dosta energije i jakom odbranom, Hol je od starta pokazao da je raspoložen za igru, vezao je pet poena u ranoj fazi.



Problem je nastao zbog dva rana faula kapitena Branka Lazića, Fener je predvođen raspucanim Ulanovasom ipak uspeo da stigne do prednosti, a onda i nakon dve trojke Bobija Diksona do viška od četiri poena pred prvi odmor.



Mučili su se puleni Saše Obradovića u napadu u nastavku, pa je prednost domaćina rasla, sredinom kvartala imali su i +7.



Lojd je sve promašivao, na tri minuta do kraja prvog poluvremena košarkaši Fenerbahčea stižu i do dvocifrenog viška, usledila je trojka Davidovca, a onda i prvi poeni Džordana Lojda, ali tek na 40 sekudi do kraja poluvremena.



Serija grešaka, koju je Fener iskoristio da vrati dvocifrenu prednost i da sa +12 ode na veliki odmor, Zvezda je u poslednjih šest minuta druge četvrtine postigla tek šest poena.



Slična slika i u drugom poluvremenu, Fener serijom 8-2 ulazi u nastavak za +18, ubrzo stižu i do viška od 20 poena.



Ipak, Zvezda sa dve trojke stiže do minusa od 14 poena, ali Braun vraća prednost poenima uz faul.



Nisu se predavali Obradovićevi puleni, ali nikako nisu uspevali da pronađu rešenja u napadu, vezali su pet poena za -11, imali i nekoliko prilika da stignu do jednocifrenog zaostatka, ali je Fener uspeo da zadrži prednost, pa su se ubrzo vratili i na +17.



Sve je bilo jasno u Istanbulu, Fener je bez većih problema sačuvao prednost i zasluženo slavio, odlična partija pulena Igora Kokoškova, dok je Saša Obradović dobio mnogo materijala za razmišljanje.







Utisak je da je Zvezdi zaista nedostajalo iskustva, ušli su dobro u utakmicu, a onda kao da su igrali sa previše respekta prema protivniku, Kokoškov je mudro pravio izmene i u ključnim trenucima na terenu držao najiskusnije pojedince poput Veselija, Diksona, De Koloa, Ulanovasa, Bartela i odličnog Lorenca Brauna.



Kod Fenera najefikasniji doskorašnji igrač Zvezde Lorenco Braun sa 17 poena, pratili su ga Ulanovas sa 13, De Kolo sa 12 (7as), kao i Dikson sa 11 poena.



Kod zvezde 15 poena Džordana Lojda, ali uz jako loš šut iz igre (5/16), pratili su ga večeras vrlo dobri Hol sa 12 poena. Volden je dodao devet, Kuzmić sedam uz isto toliko skokova.





Sledi duel sa Baskonijom za nedelju dana u Beogradu, jasno je da Zvezda može i mora bolje.