Zbog rupture grudnog mišića Redži Reding neće biti u mogućnosti da pomogne igračima Partizana do kraja ove sezone.



Redinga nije bilo u meču sa Zadrom, a danas je potvrđeno da se radi o teškoj povredi zbog koje će Amerikanac morati na dugu pauzu i zbog koje se neće vraćati do kraja ove sezone.



Redži Reding je stigao kao veliko pojačanje crno-belih i tek kada je počeo da beleži dobre partije desila se ova povreda.



Čekamo Partizanovu odluku, videćemo da li će ponovo izaći na tržište i dovesti beka koji bi mogao da ga zameni do kraja sezone...