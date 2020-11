Tepić izvukao Megu, pobeda u Sloveniji! Nego, kakva je ovo četvrtina?!

Ekipa Mege je danas uspela da savlada Primorsku sa 69:71 nakon produžetka. Domaći su imali blagu prednost tokom većeg dela meča, ali ne veću od 7 poena razlike, a ovaj duel je obeležila i treća četvrtina sa samo 14 poena (5:9).



Tim trenera Jovanovića je imao zaostatak od 4 poena pred ulazak u poslednji minut, ali je onda Milenko Tepić preuzeo stvar u svoje ruke zajedno sa Markom Simonovićem.



Prvo je Simonović pogodio trojku, a onda i Tepić za izjednačenje 63:63.



Imao je Tepić i šansu da donese pobedu svom timu, šutirao je za tri poena, ali nije uspeo.



U nastavku veoma bitna trojka Tepića za 65:70 na 3 minuta do kraja, ispostavilo se da je do kraja ekipa Mege ubacila samo još jedan poen (takođe preko Tepića) i da je to bilo dovoljno za novu pobedu.



Vončina najefikasniji sa 22 poena u Primorskoj, poen manje je imao Kastrati. Kod gostiju Simonović 15 poena i 12 skokova, Tepić 11 poena, Matković 12. Jovan Novak 6 poena i 9 asistencija.



U drugom meču dana Mornar je savladao Split sa 87:95 u Splitu, fantastičan je bio Džejkob Pulen sa 27 poena, 3 skoka i 3 asistencije.



Na drugoj strani Srbi su predvodili Split, Luković sa 21 poenom i 8 skokova, odnosno Đoković sa 16 poena najefikasniji.