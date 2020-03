Miloš Teodosić je večeras vodio Virtus do četvrtfinala Evrokupa pošto je uspeo da zabeleži 21 poen za samo 25 minuta na parketu. Pored toga, on je imao i sjajan procenat šuta iz igre (7/8 uz sve četiri pogođene trojke). Da dodamo i to da je vodeći strelac Evrokupa sa 17,8 poena po meču.



Ipak, jedan potez moramo da izdvojimo.



Šteta što nije bilo publike u "Štark areni" da vidi ovu majstoriju Miloša Teodosića, asistenciju koja je vredna neke špice za sportske emisije.



Uživajte!