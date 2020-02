TBSL - "Stotka" Fenera, Efes može i bez paklenog tandema

Efes je na gostovanju slavio protiv Bujukčekmedžea sa 92:67.



Piters je ubacio samo u prvoj četvrtini 15 poena, gosti su na odmor otišli sa sedam poena viška. Uspeli su domaći košarkaši da poravnaju rezultat u nastavku (33:33), ali je Efes poluvreme završio serijom 10:2.



Treći kvartal Efes otvara sa tri vezana pogotka, sve je postalo jasno do kraja deonice, kako je gost na poslednji odmor otišao sa viškom od 16 poena.



Do kraja su uspeli i da uvećaju suficit i da upišu još jedan ubedljiv trijumf.



Larkin nije igrao, Micić se nije upisao, pa je najefikasniji bio Alek Piters sa 22 poena, po 10 su dodali Anderson i Sajbir.



U poraženom sastavu 13 poena Apšoa, 12 je dodao Kiliči, 11 Sariaslan, dok je 10 dodao Ivedi.



Fener je kao gost slavio protiv Bahčešehira sa 100:79.



Dobili su prvi kvartal sa 24:19, ali je domaćin ubrzo preokrenuo rezultat.



Ipak, Mahmatoglu i De Kolo su pogurali ekipu Željka Obradovića, koja na odmor odlazi sa viškom od 11 poena.



Fener potom stiže i do viška od 20 poena u trećoj četvrtini, ali je domaćin napravio seriju 17:0 i u potpunosti se vratio u meč.



Uspeli su gosti iz Istanbula ipak da se podignu, razigrao se i Naneli, pa je pala i "stotka" na gostovanju.



Pobednički sastav su sa po 26 poena predvodili Mahmatoglu i De Kolo, pratili su ih Naneli sa 16 i Vesterman sa 15 poena.



U poraženom sastavu 28 poena Goldena, 18 je dodao Klark, po 14 su ubacili Matijang i Džouns.