TBSL - Kad je teško, Larkin! Uzbudljivo u derbiju, Efes slavio u Izmiru, Micić odličan

Prvi kvartal pripao je šampionu Turske rezultatom 23:18, da bi do poluvremena gosti iz Istanbula uvećali prednost na 10 poena.Ipak, usledio je jak odgovor domaćina, koji treću deonicu dobija sa 18:10 i na poslednji odmor odlazi sa dva poena u minusu.Usledio je i preokret, do samog kraja susreta smo gledali rezultatsku klackalicu, da bi u penal završnici Larkin izborio produžetak za goste.Imao je Toni Tejlor šut za pobedu, ali je promašio na četiri sekunde do kraja, te se otišlo u dodatnih pet minuta.Neizvesno je bilo do samog kraja, Toni Tejlor ovoga puta maši šut za prednost na 21 sekundu do kraja, Efes je uzeo tajmaut, te su mogli da isplaniraju poslednji napad.Domaćin je odlučio da ga brani, ali nisu uspeli u tome, Larkin je ubacio dva poena i doneo pobedu gostima iz Istanbula.Upravo je sjajni Amerikanac bio najefikasniji u pobedinčkom sastavu, meč je završio sa 21 poenom, ali je najkorisniji bio Vasa Micić sa 20 poena, pet skokova i četiri asistencije (indeks 20).Pratili su ih Singlton sa 15 i Plajs sa 12 poena, interesantno je se sa klupe u strelce upisao samo Tunčer (8p).U ekipi Ufuka Saridže istakao se Toni Tejlor sa 17 poena, mada je na kraju, može se reći, bio i tragičar, pratili su ga Birsen sa 12 poena i sedam asistencija, Džordan Morgan sa 12 poena i osam skokova, kao i Amat Mbaje sa 11 poena.