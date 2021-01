Tatum sprečio iznenađenje u Detroitu, Seltiksi savladali Pistonse posle drame!

Košarkaši Boston Seltiksa nisu dozvolili iznenađenje na gostovanju protiv Detroit Pistonsa pošto su u veoma dramatičnom meču slavili 122:120 stigavši do treće pobede u NBA ligi nakon šest kola.





Junak pobede bio je Džejms Tatum koji je ostvario dabl-dabl učinak od 24 poena i 12 asistencije uz osam skokova, pošto je postigao ključne poene u finišu meča koje su donele pobedu Seltiksima.







Najefikasnijiji je ipak bio Džejlen Braun, koji je postigao 31 poen uz tri asistencije i svega jedan skok.







Domaćin je uglavnom vodio tokom prve četvrtine, ali su drugi deo igre u svoju korist rešili gostujući stigavši u jednom trenutku do maksimalnih plus sedam, ali su na poluvreme otišlo sa četiri poena prednosti.



Treću četvrtinu je uglavnom kontrolisao Boston, osim u dva navrata kada je Detroit preuzimao vođstvo, ali je plus osam bila najveća razlika koju su Seltiksi priuštili sebi tokom celog meča.



U poslednjih 12 minuta ušlo se sa plus tri za goste iz Masačusetsa.



Uprkos konstantnom vođstvu osmog tima Istočne konferencije, pretposlednjeplasirani Pistonsi nisu oklevali, pa su serijom od 7:0 preuzeli prednost stigavši do plus dva.



U poslednjim trenucima meča viđena je prava drama pošto je u završne 42 sekunde ušlo sa vođstvom domaćih 118:117 nakon oba pogotka Plumlija sa slobodnih bacanja.







Usledila je trojka Brauna posle koje su domaći uspeli da pronađu odgovor i dođu do izjednačenja.





Tačku na meč ipak je stavio Tatum na 2,9 sekundi pre kraja meča.





Pistonsi su ovim porazom ostali na samo jednoj pobedi u ligi, a jedina svetla tačka tima iz Mičingena bio je Grant koji je postigao 22 poena.