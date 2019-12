Talentovani gospodin Jokić, opet tripl-dabl, uz rekord!

Nikola Jokić je davao koševe na početku, dodavao na kraju, bilo je potrebno da napravi sve kako bi Denver izbegao razočaravajuči rezultat protiv slabih "Grizlija":Jokić je napravio novi tripl-dabl, sedmi u sezoni, postigao najviše koševa u ovom šampionatu 31, uz to imao po 10 asistencija i skokova. Ovo je njegov 35, tripl-dabl u karijeri, povukao je tim nakon ne baš sjajnog otvaranja sezone, Denver je dobio osam od devet mečeva.Opustili su se u poslednjoj četvrtini, dozvolili "Grizlijima" da ubace čak 42 poena, gotovo četiri puta više nego u prvom periodu. Memfis je šutrao 61% u poslednjem kvoteru, dok je u prvom pogodio samo 3 lopte o 14, Jokić je sam postigao više poena nego svi "Grizliji" na početku meča.Inače u poslednjoj četvrtini Jokić je napravio pet asistencija, od toga su tri digle publiku na noge i završile zakucavanjima.U poslednjih osam mečeva, Jokić postiže 23.4 poena, ima više od 10 skokova i 8.5 asistencija po meču. Šutira 55%, od toga blizu 50% za tri poena...Večeras je srpski derbi Sakramento stiže u Kolorado.

