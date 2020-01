Taktika? Daj loptu Jokiću i ne brini ništa! Srbin okrenuo u San Francisku!

Wonder if Rick Carlisle would let Jokic post up pic.twitter.com/bc958Awx7L — SCOUTWITHBRYAN (@ScoutWithBryan) January 17, 2020

Denver se nije puno potrošio protiv Šarlota, ali je več sinoć morao da igra produžetak, juri prednost Voriorsa i na kraju i dobije na iskustvo. Vil Barton je ubacio 31 poen, Jokić 23, uz 12 skokova i 8 asistencija, izgubio je čak osam lopti. Čudan meč u San Francisku,domaćin je imao +17 na poluvremenu, dozvolio produžetak i preokret. Ovo je deseti poraz u nizu za Voriorse, tako lošu seriju desetkovani tim iz Kalifornije nije imao od 2002. godine.Jokić je inače doneo produžetak, posle i dotukao Voriorse. U prvom poluvremenu je igrao slabo, ali kada ubaci u brzinu, to je teško pratiti. Ovo je 11. put u sezoni da ima 20 poena, 15 skokova, 5+ asistencija. na terenu je proveo čak 44 minuta.Alen Smajlagić nije dobio šansu kod domaćina.Kavaj Leonard je bio previše dobar za Orlando, Klipsi su lako dobili goste sa Floride, 32 poena Leonarda, na drugoj strani Vučević 22, uz 9 skokova. Domaćin jwe vodio sa 23 razlike u poslednjoj četvrtini, imao sedam dvocifrenih igrača, jasno Orlando se izduvao kao balon u iznenađujućoj pobedi protiv Lejkersa pre dve večeri.Derbi je dobio Milvoki, slavili su protiv Bostona iako im je Kemba Voker utrpao 40 koševa. Janis je na drugoj strani uz 32 poena, imao 17 skokova i 7 asistencija, za njega u ovakvim večerima nema rešenja.Problem Bostona je što su iskopali preveliku rupu, bili na -27, preokrenuti to protiv lidera lige je gotovo nemoguća misija. Seltiksi su smanjili na dva poseda tokom treće četvrtine, držali se u igri, ali je na kraju Kris Midlton pogodio jedno od dva bacanja i osigurao pobedu za "Jelene".Produžetak i u Nju Orleansu gde je pala Juta. Brendon Ingram igra najbolju kođarku u karijeri, ubacio je 49 poena,. na drugoj strani Donovan Mičel 46. Videli smo poplavu poena, dramatičnu završnicu, Pelikansi su slavili, ali su onda sudije pokazale 20 stotinki na kraju regularnog dela da koš ne važi. Ipak, zaobilaznim putem u produžetku, domaćin je stigao do trijumfa i prekinuo Jutinu strašnu seriju od 10 pobrda. Juta je inače trojkom Bogdanovića u produžetku povela sa 132:127 i do kraja nisu postigli nijedan open, Pelikansi su meč zatvorili serijom 11:0.Muke Niksa se nastavljaju, rasturio ih je u Njujorku Feniks, a Riki Rubio je odigrao simultanku sa domaćinom. Španac je ubacio 25 poena, imao 13 asistencija, 8 skokova, 4 ukradene lopte, Buker je dodao 29 koševa, Ejton 26, sada kada su kompletirali tim, Sansi su sasvim solidna ekipa. Ejton je imao i 21 skoko, rekord karijere, Feniks je šutirao preko 50%, ni bolji timovi ne bi odoleli. Iako imaju negativan rekord 17-24. ovo je najbolji start Sansa u poslednjih pet godina. Prošle sezone na ovoj deonici, imali se rezultat 9-32.