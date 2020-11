Svi očekuju Zvezdinu ubedljivu pobedu, Obradović traži ozbiljnost

Košarkaši Zvezde krenuli su jutros autobusom iz Minhena ka Kopru, gde ih u nedelju od 17.00 očekuje meč šestog kola ABA lige sa domaćom Primorskom.





"Primorska je tim koji je pretrpeo velike promene u odnosu na prošle sezone, pa i sa te strane treba posmatrati da nisu iskazali pravi potencijal. To je tim u kome ima dobrih igrača, imaju neku svoju ideju u igri, i miks su iskusnih i mladih igrača koji žele afirmaciju", rekao je Obradović, prenosi klub.



"Očekujem da će u nastavku sezone sigurno igrati bolje bez obzira na sadašnji pogled na tabelu, a na nama je da odigramo ozbiljno ovaj meč uz puno poštovanje protivnika i dodjemo do bodova", dodao je trener Zvezde.



Košarkaš Zvezde Marko Jagodić Kuridža rekao je da je "jasno" da je njegov tim favorit u predstojećem meču, bez obzira što je sinoć odigrao tešku utakmicu protiv Bajerna u Minhenu.



"Ušli smo u izuzetno težak ritam, ali ćemo se truditi da sve izdržimo na pravi način", rekao je on.



Jagodić Kuridža je svojevremeno nosio dres Primorske i, kako je rekao, za Kopar i Primorsku ga vezuju lepe uspomene.



"Nije to ove sezone tim iz nekog prethodnog perioda, ali zaslužuju poštovanje. S druge strane, nije lako igrati utakmice u kojima ste proglašeni velikim favoritom. Tu ima dobrih igrača, imaju svoj kvalitet, nemaju šta da izgube, i moraćemo da odigramo vrlo ozbiljno ako želimo da nastavimo da pobedjujemo u ABA ligi", rekao je krilni centar Zvezde.



Odmah nakon meča u Kopru, crveno-beli se autobusom vraćaju za Beograd, gde će u ponedeljak imati vremena samo da odrade trening, a već u utorak sledi put u Lion na zaostalu utakmicu Evrolige sa Asvelom.



