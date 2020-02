Švedova partija iz bajke, Himki na koti 108!

U prvoj od tri utakmice Evrolige danas ekipa Himkija je uspela da savlada Asvel sa 108:89.



Poveli su domaći sa 8:0, Šved je uglavnom bio u ulozi asistenta u prvoj deonici, a gosti nisu uspevali da uspostave ravnotežu već su od starta bili u minusu. Taj minus je u nekim trenucima iznosio i 16 poena tokom prve četvrtine, ali su se gosti konsolidovali i stigli do -9 pred mali odmor.



Druga četvrtina je praktično i rešila pitanje pobednika, neizvesnosti nije ni bilo nakon što su stigli do maksimalnih +23 pred drugo poluvreme.



Nastavak je bio odrađivanje posla, rutinski su Šved i drugari stigli do 12. pobede u sezoni Evrolige.



Šved je imao 24 poena i neverovatnih 13 asistencija, dodao je i 3 ukradene lopte za indeks 37. Jerebko je imao 18 poena, a Buker 17. Jović je imao 3 poena, kao i 4 asistencije. Pejn jedini raspoložen na drugoj strani sa 14 poena.