Sve je spremno za investiciju, evo koliko Evroliga ulaže u tim iz Londona!

Đordi Bertomeu odavno već planira da se u najvećim metropolama Evrope igra Evroliga, jednostavno je to u interesu profitne organizacije kakvo je i ovo takmičenje.



London je sledeći na listi lokacija gde će se igrati dobra košarka, iako se Englezi ne bave sa velikim uspehom ovim sportom.



Odavno je već to najavljeno, a sada nove informacije, Evroliga će imati ogromno ulaganje u taj košarkaški klub.



U pitanju je suma od 100 miliona funti i to u intervalu od pet godina, što znači da bi klub dobijao od Evrolige 20 miliona funti.



London nije imao evroligaški tim još od 2001. godine kada su igrali London Tauersi.



Ono što je verovatno jeste da će se taj klub takmičiti isključivo u Evroligi, neće igrati domaće takmičenje kao svaki drugi tim.