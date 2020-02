Suze, smeh i sva ljubav Majkla Džordana za "svog malog brata" - Kobija

Večeras je održan pomen "Proslava života" u čast Kobija i Điđi Brajant. Pred više od 20.000 prisutnih u Stejpls centru, govorili su mnogi, a uz Vanesu Brajant, posebno se izdvaja govor velikog Majkla Džordana.



"Zahvalan sam Vanesi i Brajanovoj porodici za priliku da govorim danas. Kobi je bio najveći u svemu. Kao košarkaš, kao otac, kao suprug, nikada ništa nije ostavio u svom "rezervoaru", uvek je ostavaljao srce na terenu, u svemu što je radio. Kobi i ja smo bili bliski prijatelji, bio mi je poput mlađeg brata. Dok su svi ostali želeli da nas porede, da govore ko je bolji, ja sam želeo da pričam o Kobiju. Svi imaju mlađu braću ili sestre, koji žele da vas kopiraju, da postanu isti kao vi i to divljenje prema vama, pretvori se u ljubav. Oni žele da znaju svaki delić važeg života i ne odustaju. Isto je tako Kobi mene zvao uveče, tokom noći, rano ujutru. U početku mi je to bilo jako naporno, ali onda se pretvorilo u strast. Ne možete ni da zamislite koliko je strasti bilo u tom čoveku. Pričali bismo o svemu, o životu, o poslu, ali najviše je želeo da bude - što bolji čovek. Želeo je da postane što bolja osoba, svakog dana.



Kobi je želeo da bude najbolji košarkaš, a ja želim da budem najbolji stariji brat. Da bih to uradio, morao sam da ga prihvatim, da odgovaram na sva njegova pitanja, da "trpim" sve njegove razgovore. Umeo je da bude jako naporan, ali i da svakome od nas pronađe "žicu" i da dopre do nas. Mogao sam da pričam satima sa njim, i verujte, takve razgovore ne možete da vodite sa bilo kim. Divim se njegovoj strasti u svemu što je radio, kakav je bio prema svojoj porodici, šta su on i Vanesa napravili i stvorili... imam kćerku od 30 godina, nedavno sam postao deda blizancima i jedva čekam da dođem kući da ih zagrlim.



Kada je Kobi umro, umro je i deo mene, a vidim i po svima vama, da je umro i deo vas. On je bio najbolji košarkaš koga sam gledao i najbolja osoba koju sam poznavao. Počivaj u miru mali moj brate."





Pogledajte u nastavku ceo govor velikog Majkla Džordana: