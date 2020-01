Slavni američki košarkaš Kobi Brajant nastradao je danas u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji, zajedno sa još četvoro ljudi.

Sve se dogodilo pred početak meča između Denver Nagtesa i Hjuston Rokitsa, postavljalo se pitanje da li će ta utakmica biti odigrana, jer je ceo košarkaški svet u šoku, ali je ipak odluleno dase igra.

Pred početak meča Kobiju je odata pošta minutom ćutanja...

Ipak, ostale utakmice predviđene za narednu no najverovatnije neće biti odigrane u predviđenim terminima.



A moment of silence for Kobe Bryant, before the Houston Rockets vs. Denver Nuggets game. pic.twitter.com/dvhcmEa3MH