Sumnje iz Hrvatske, hoće li se ABA liga uopšte igrati?!

Situacija sa koronavirusom zakomplikovala je život širom sveta, najgore je što se ne zna koliko će sve ovo da traje, a velika neizvesnost nadvila se i nad predstojeću sportsku sezonu.





Kada je košarka u pitanju, ABA liga bi mogla da bude u velikom problemu, a na tu temu ovih dana pisao je hrvatski novinar Tvrtko Puljić u svom tekstu za '' Jutarnji list ''.





On najpre naglašava da je Cibona odradila odličan prelazni rok, možda najbolji u protekloj deceniji, ali se postavlja pitanje u kom takmičenju će igrati.





''Za sada je sigurno kako će krenuti u HT Premijer ligu, sve ostalo je pod velikim znakom pitanja'', navodi se u tekstu.





Problem nije sama epidemija, nego komplikovano usklađivanje procedura među državama tokom te borbe.





''Problem su granice i njihov prelazak, jer su svi su svesni da je situacija kao danas, lige ne bi bilo. Niti ABA lige, niti ABA 2 lige.



ABA 2 ligaši su tako saznali da bi se protokolom - koji je neka kombinacija onoga što je usvojila zdravstvena komisija HNL-a, ali i s iskustvima iz završnice ACB lige u Valensiji - trebali testirati svi igrači i stručni štab uoči svakog kola. I te bi testove trebali platiti sami'', ističe se dalje.





A para - nema dovoljno, pa je moguće i novo odlaganje početka naredne sezone ABA lige. Ako je bude...





''ACB liga, Bundesliga, a da o NBA ligi i ne govorimo, te su testove podmirili sami. ABA liga nema novaca, ona zavisi samo od TV prava potpisanim s Arena Sportom (ili s Telekomom Srbija), i taj novac nije na računu, on tek treba doći.







I tako bi klubovi sami trebali platiti svoje testove. A to poskupljuje sezone, procene su da bi svaki klub, ionako siromah, u toj ABA 2 ligi trebao izdvojiti samo za testove između 50 i 100 hiljada evra u sezoni. A oni taj novac nemaju.



Nemaju ni ABA ligaši, taj novac je ogromna stavka i za Cibonu, Zadar i Split. I pri tome, čak i ako bi ga osigurali, niko ne zna za šta bi im on koristio. I ABA liga time prestaje biti besplatna, što je do sada bio najjači argument u branjenju iste.







ABA liga za sada je pomjerena za početak oktobra, iako ima razmišljanja da sve skupa neće početi pre decembra. I kad i ako krene, čak i s testovima, pitanje je kako će se komunicirati između država'', navodi se u tekstu.

