Strah u Denveru, plaše se odlaska Jokića i to sa pravom!

Kakva je situacija sa Nikolom Jokićem i Denverom?



Jasno je da ima ugovor do 2023. godine, a Denver po svaku cenu želi da zadrži srpskog centra koji ih je digao na viši nivo i koji bi mogao da ih vodi do velikih dostignuća u budućnosti.



Oko njega se i gradi tim, pa je jasno da Denver ima velike planove za Somborca.



Sa druge strane, čovek koji ga je praktično doveo u Nagetse, Arturas Karnišovas, mogao bi da postane novi generalni menadžer Čikaga pošto Bulsi imaju velike planove u budućnosti, prenosi ESPN.



Karnišovas je trenutno generalni menadžer Denvera, pa bi njegov odlazak doneo do velike zabrinutosti navijača da bi zajedno sa njim jednog dana mogao da ode i Nikola Jokić.



Baš u Čikago, smatra jedan od novinara koji pomno prati Denver Nagetse, Adam Mares.









"Čikago je najveći grad sa srpskom populacijom posle Beograda. Ukoliko bi uspeli da dovedu Karnišovasa, jednog od najzaslužnijih za dolazak Jokića u Denver, onda bi moja strepnja povodom Jokićevog prelaznog roka 2023. godine zvanično mogla da počne", glasio je njegov tvit pre nego što je obrisan.



Bulsi su veoma slabi poslednjih sezona, traže dobitne kombinacije za neke naredne i možda baš srpski centar bude bio u tim kombinacijama...