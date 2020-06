Stiv Ker potvrdio, Džordan lagao u dokumentarcu "Last Dance"?!

Ono što je sigurno, dugo će se lomiti koplja oko "Last Dance", sigurno ništa nije izazvalo veću buru dugo od priče o Majklu Džordanu, po mnogima najboljem svih vremena.



Deset epizoda koje su ga prikazale kao pobednika, ali i tiranina izazvale su ogromne reakcije.



Ipak, nekolicina uključenih tvrdi da je dosta stvari izmišljeno i da Džordan nije govorio istinu.



Novinar koji je napisao knjigu "Džordanova pravila", Sam Smit je rekao da je dosta stvari "sr...." i da se nisu dogodile, odnosno da su neke stvari izmišljene, mada nije hteo da ulazi u detalje.



Najglasniji je bio Horas Grant koji tvrdi da su isečeni delovi u kojima se pokazalo da su saigrači umeli da se suprostrave Džordanu i da je MJ izmislio dosta u svojim pričama o dokumentarcu.



Neki poput Luka Longlija ili velikog rivala Melouna nisu želeli ni da učestvuju u snimanju, a jedini koji se u čitavoj priči makar u seriji usprotivio Džordanu je Stiv Ker.



Sjajni trener Voriorsa je posle sukoba na treningu, iako je bio mnogo slabiji udario Džordana u grudi, posle čega je dobio masnicu ispod oka.



Džordan je u dokumentarcu rekao da ga je Fil Džekson isterao sa treninga, a da je posle zvao Kera da mu se izvini.



Međutim, juče je Stiv Ker, doduše kroz redove rekao da Džordan laže.



"To nije kako se ja sećam da je bilo, igrali smo jedan protiv drugog, bilo je sitnih faulova sa moje strane, ali tako su ga čuvali i na utakmicama. Onda me je snažno udario, ja sam čovek koji može da trpi mnogo, ali sam ga udario pesnicom u grudi, posle čega mi je napravio šljivu ispod oka", kaže Ker.











I tu se priča slaže



Ali, sve drugo nije istina.



"Fil Džekson nije bio tu, otišao je do kancelarije da telefonira, i nije isterao Džordana, meni je rekao da počistim sav nered", tvrdi Ker.



On je upitao Džeksona.



"Misliš na ono što se desilo ili da sredim masnicu ispod oka", aludirajući na to da Džordanu trener nije rekao ništa.



U svakom slučaju, verovatno će isplivati još detalja, ali kada ovo kaže čovek sa kredibilitetom Stiva Kera, očito je da je deo dokumentarca, u stvari igrana serija...