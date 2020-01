Košarkaši Crvene zvezde mts su napravili veliki podvig, nakon što su gubili 21 poen razlike na gostovanju Asvelu, slavili su nakon trojke Pantera i tako došli do sjajnog rezultata u Evroligi, 9 pobeda i 9 poraza.





Tome je doprineo i Vladimir Štimac, čovek koji je juče odigrao perfektan meč.



On se noćas oglasio na Tviteru, nakon čega je ponovo razgalio navijače Crvene zvezde.



"Pravićemo greške, promašiti šuteve i još mnogo drugih stvari, ali dorba neće izostajati do poslednjeg daha!!!", napisao je Štimac.



Kada je on u pitanju, to i ne sumnjamo...