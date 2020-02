Stigle prve informacije, koliko je ozbiljna povreda Milutinova?

Olimpijakos je juče savladao Asvel pred svojim navijačima, ali je sredinom prvog poluvremena ostao bez jednog od najvažnijih igrača, Nikole Milutinova.



On se nezgodno dočekao nakon jednog skoka, izvruno je zglob, sa bolnom grimasom na licu i uz pomoć saigrača je napustio parket.



Bilo je jasno da se neće vraćati, tako je i bilo, prava je šteta što je došlo do povrede jer je bivši centar Partizana igrao sjajno do tog trenutka, za 10 minuta na parketu zabeležio je devet poena bez promašaja iz igre, kao i sa linije za slobodna bacanja.



Nije delovalo dobro, a sada su stigle prve informacije o stepenu povrede.



Vesti su odlične, u pitanju je samo uganuće članka i za tri do četiri dana će ponovo biti procenjeno njegovo stanje.



Milutinov je već počeo sa intenzivnim tretmanom, ali teško da će biti spreman za duel sa Makabijem 27. februara.



Srpski košarkaš je imao nekoliko muka sa povredama ove sezone, imao je parcijalnu rupturu ligamenata desnog članka, kao i osteohondritis u desnom kolenu.